"Чистый" покер: кто отмоет покерное оборудование от коронавируса

Пандемия парализовала покерную индустрию в оффлайне. Зато для Клея Дюбуа и его бизнеса сейчас наступили настоящие жатва.

В 2018 году Дюбуа основал компанию Elite Chip Care, которая сегодня является одним из флагманов на рынке очистки покерного инвентаря. Главный акцент фирма делает на работе с покерными фишками, наиболее активными участниками игры и главными носителями инфекции. Следовательно, после того как все казино ушли на карантин, работы в Elite Chip Care, мягко говоря, не хватает.

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Клей Дюбуа. Фото: Las Vegas Review-Journal

Компания Клея Дюбуа, впрочем, способна справиться даже с самыми большими объемами. Американец запатентовал специальные машины, которые могут за день отмыть до 150 тысяч профессиональных фишек. Поэтому после карантина покерные заведения в СЩА смогут вернуться к полноценной, а главное безопасной работе.