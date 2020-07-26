Флоп, терн и ривер – покерные термины, которые, пожалуй, чаще всего употребляют во время игры. Впрочем, даже профессионалы с десятками лет игрового опыта не имеют четкого ответа относительно происхождения названий покерных улиц.

У слова флоп (англ. flop) есть немало значений. Однако, большинство связывают этот термин с переводом – шлепать, ударять. Характерный звук, который можно услышать во время раздачи дилером первых трех карт на доске.

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Появление в игре четвертой общей карты – терна (англ. turn) – часто меняет ход раздачи. Кто-то доукомплектовывает комбинацию, другие прибегают к более активным действиям. Иными словами, эту улицу считают поворотной, или же переломной. А глагол "to turn", как известно, прежде всего переводят как возвращать, или менять направление.



Улицы в покере / Фото: PokerListings

Перевод слова "ривер" (англ. river) – река, которым назвали последнюю улицу в покере, породил немало теорий относительно происхождения покерного термина. Одни считают, что название заключительной улицы возникло несколько веков назад, когда в покер играли на лодках. Наиболее изобретательные игроки, пытаясь жульничать, преждевременно выкладывали на доску пятую карту. Того, кого удалось поймать на горячем, выбрасывали в реку.

У еще одной версии – ковбойские корни, а именно с пастухами на лошадях у многих ассоциируется первоначальный покер. Свой рабочий день ковбои завершали возле рек и ручьев, где утолял жажду их скот. Поэтому и последнюю улицу в покере назвали "рекой".