Звездный покерист Даниэль Кейтс извинился за то, что прятался под чужим ником во время частной онлайн-игры.

Напомним, на прошлой неделе разразился громкий покерный скандал. Билл Перкинс и Дэн Билзерян пожаловались на читерство своих коллег. Суть в том, что во время частной онлайн-игры с высокими ставками профессионалы действовали под неизвестными аккаунтами. Это давало им большую фору, ведь соперники не могли оценить их реальный уровень мастерства.

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После обвинений Перкинса и Билзеряна, который прямо указал на Кейтса, раздулся громкий скандал. Кейтсу начали вспоминать другие спорные эпизоды в карьере. Напряжение росло. В конце Даниэль не выдержал и написал объяснение.

Американец признал, что действительно использовал чужое имя для игры. Чье именно, правда, не уточнил. Он даже нашел в себе силы извиниться. Но отметил, что так называемым "гостингом" (игрой с чужой страницы) занимаются очень многие покеристы, поэтому он не видит в этом ничего криминального.

Даниэль признался, что ему непросто воспринимать весь поток критики, который вылился на него. Поэтому Кейтс поблагодарил своих близких за поддержку.