Один из лучших игроков в истории посеял беспокойство в покерном сообществе. Даниэль Негреану хочет поставить миллион долларов на то, что в этом году выиграет свой 7-й браслет Мировой серии покера.

51-я WSOP из-за пандемии коронавируса была вынуждена переехать в интернет. Уже с первого июля лучшие покеристы планеты будут бороться за 85 трофеев на двух онлайн-платформах. Не останется в стороне от масштабного события и Даниэль Негреану, который владеет шестью браслетами WSOP. Седьмой, считает канадец, не за горами.

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Негреану готов побиться об заклад, что выиграет на WSOP-2020 хотя бы один титул. Те, кто подвергнут сомнению планы дерзкого канадца, могут выиграть у Даниэля до миллиона долларов. Более того, Негреану готов поставить на себя против любого другого игрока, который будет соревноваться в серии. Впрочем, стоит отметить, что пари канадца касается и классического WSOP, который планируют провести вживую осенью этого года.