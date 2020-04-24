Даниэль Негреану "наехал" на мэра Лас-Вегаса

Звездный канадский покерист Даниэль Негреану, похоже, откровенно скучает на карантине. Поэтому он нашел себе игрушку. Эпатажный игрок начал встревать в скандалы.

Главный шоумен покера Даниэль Негреану исчез с радаров во время карантина. Фамилия эпатажного канадца давненько не появлялась в заголовках профильных изданий. И Даниэль принялся наверстывать упущенное.

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Сперва он почти присоединился к самому масштабному покерному событию последних месяцев — Galfond Challenge. Началось все с того, что Фил Гальфонд в твиттере написал:

А что, Негреану тоже участвует в челлендже? Почему мне никто об этом не сказал?

Наконец, оказалось, что играть против американского хайроллера канадец все же не будет. Похоже, Даниэль просто поймал волну хайпа. Так как потом Негреану начал придумывать странный регламент. Захотел фору в полмиллиона долларов. Сократить количество раздач с 25 тысяч до 10 тысяч. Ну, и "на десерт" еще и... запретить рейз до флопа.

Еще чуть позже канадец вообще сказал, что его таинственный спонсор, который должен был оплатить Даниэлю участие в челлендже, в итоге отказался. Поэтому хедз-ап битвы не будет.

Множество болельщиков сразу начали писать, что это Негреану просто хайпует, а играть с Гальфондом он и не собирался. Вероятно, фаны раскусили канадца. Даниэль создал еще один информационный поводна ровном месте.

Канадец откровенно "прошелся" по мэру Лас-Вегаса Каролин Гудман, которая призвала власть США ослабить карантин. За словом в карман Негреану не лез:

Мэр Каролин Гудман сейчас позорится на национальном телевидении. Примечательно. Достойно внимания. Не могу поверить, что вижу и слышу это от нее.

Здесь уже мнение болельщиков разделилось. Некоторые поддержали Даниэля. Другие разделяют позицию мэра, потому что уже нечем оплачивать счета. А без игорной сферы жизнь в Лас-Вегасе замерла.

Отметим, Даниэль Негреану — один из самых популярных покеристов. Он занимает третью строчку в рейтинге самых успешных игроков в истории. За свою феноменальную карьеру канадец заработал 42 миллиона долларов в живых турнирах.