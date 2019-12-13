Даниэль Негреану объявил войну покерным турнирам с ре-энтри

Известный покерный профессионал пообещал избежать повторных входов в турнирах, которые будет играть в 2020 году. Мол, ре-энтри "убивают" дух классического покера и ставят в неравные условия профессионалов и любителей.

В современном мире покера разновидность турнира фризаут, в котором игрок не имеет права вернуться в игру после проигрыша стартового стека, теряет свою суть. Турниры с ре-энтри, или с повторными входами, заполонили не только интернет. Современным трендам следуют практически все топовые оффлайн серии турниров. Исключением является разве что Всемирная серия покера в Лас-Вегасе.



Даниэль Негреану. Источник: flolive.tv

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Даниэль Негреану, который и сам частенько прибегал к опции повторного входа, осознает, что своеобразный бойкот ре-энтри негативно повлияет на его заработки. Впрочем, канадец хочет хотя бы попытаться вернуть игре ее классический вид. Инициативу Негреану уже поддержали многие профессиональные покерные игроки, в частности Грег Мерсон и Фрэнк Каселла.