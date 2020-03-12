Даниэль Негреану требует вернуть онлайн-покер в США

Звездный канадский профессионал потребовал у правления Соединенных Штатов Америки: в условиях коронавируса снять запрет на онлайн-покер.

Такое решение, по мнению Даниэля, снизило бы риск распространения эпидемии. Логика железная: люди играют в покер в сети, а не вживую – а значит имеют заметно меньше шансов заразиться коронавирусом.

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Именно COVID-19 стал причиной отмены большого количества турниров по всем точкам земного шара. Также из-за этой эпидемии закрывали игорные заведения.

Негреану призвал власти США последовать примеру Италии, которая является эпицентром коронавируса в Европе. С понедельника эта страна полностью отменила массовые мероприятия. Если что-то похожее случится в Америке, то людям надо дать возможность играть в покер хотя бы в интернете.



Онлайн-покер. Фото: CalvinAyre

Напомним, более 10 лет онлайн-покер под запретом в большинстве штатов Америки.