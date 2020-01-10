Дебютный визит на Aussie Millions закончился для Джо Снела шестизначным выигрышем

В Австралии набирает обороты масштабная серия Aussie Millions, организаторы которой, к слову, уже пожертвовали 5 миллионов долларов на борьбу с ужасными пожарами на зеленом континенте. И продолжают сбор средств в течении соревнований.

Что касается собственно серии, то триумфатором официально первого турнира Aussie Millions 2020, стал австралиец Джо Снел. Турнир длился аж 6 дней, в течении которых будущему победителю пришлось обыграть серьезное поле с 1 665 игроков. Этот триумф принес Снелу 235 514 долларов, что вдвое больше чем он до сих пор заработал во всех предыдущих турнирах. Поэтому имеем еще одну классическую уже историю покерной золушки.

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Это мой первый в жизни турнир Aussie Millions. Просто взять и выиграть его из приблизительно 1600 человек это... надо быть очень везучим. Тот факт, что мне удалось сделать что-то на своем первом турнире – это просто в голове не укладывается.