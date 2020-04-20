Дедушка из Африки, который выиграл 3,5 миллиона долларов в покер

В современном покере игрой правят американцы и канадцы, впрочем, и в Европе хватает успешных и состоятельных профессионалов. А вот на африканском континенте интеллектуальная игра не столь популярна, скажете вы. Ничего подобного – возразит почтенный покерист Рэймонд Рам.

Седовласый дедушка в 2007 году заставил покерную элиту уважать выходцев из Африки. 62-летний бизнесмен из Южной Африки, для которого покер был не более чем хобби, занял третье место в самом престижном "живом" турнире на планете. На WSOP Main Event того года Рэймонд Рам заранее не собирался, в Лас-Вегас уехал по стечению обстоятельств. За месяц до этого любитель занял четвертое место в крупнейшем покерном турнире в Африке All Africa Poker Tournament. И получил бонусом пакет на поездку в Мекку игорного бизнеса.

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Не ощущая груза ответственности за солидный бай-ин в 10 тысяч долларов, Рэймонд Рам оставил за спиной 6 355 соперников и завоевал "бронзу" неофициального чемпионата мира по покеру. Фантастическое выступление в Главном событии принесло южноафриканцу более 3 миллионов долларов призовых. К тому же, Рэймонд Рам стал первым и пока единственным представителем Африки, которому довелось сыграть за финальным столом WSOP Main Event.



Реймонд Рам. Фото: wsop.com

После успеха 2007 года к покерной деятельности Рэймонд Рам подошел уже более основательно и еще успел выиграть 500 тысяч долларов в "живых" турнирах. В частности, в 2008-м южноафриканец официально подтвердил статус лучшего игрока континента, выиграв All Africa Poker Tournament. Рэймонд Рам закончил покерную карьеру в 2016-м на вершине списка самых успешных игроков из Африки в истории.