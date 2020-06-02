Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи рассказал, что планирует разрешить работу игорным заведениям уже с четвертого июля.

Если в регионе внезапно не вырастут темпы заболевания коронавирусом, то казино Нью-Джерси откроют свои двери уже через месяц после Лас-Вегаса. Все желающие смогут наконец вернуться за покерные столы.

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Центром игорного бизнеса штата является Атлантик-Сити. Это второй после Лас-Вегаса рынок азартных игр в стране. На карантин здесь закрыли девять казино, что негативно влияет на финансовую ситуацию в регионе.

Сначала будут действовать определенные ограничения. Возможно, за один покерный стол можно будет садиться не больше, чем четверым игрокам. Напомним, с такими правилами откроются многие казино по всей территории США. Поэтому власти Нью-Джерси переживают, что, возможно, дольше будут терять огромные средства.

Такую длительную паузу Атлантик-Сити вынужден выдерживать из-за своей географической близости к одному из центров пандемии – Нью-Йорку.