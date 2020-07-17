Праздник приближается! С 20 по 26 июля на PokerMatch игроки отметят четырехлетие самого популярного рума Украины и окунутся в водопад подарков!

21 июля крупнейшему украинскому руму PokerMatch исполняется 4 года! В течение всей недели будет грандиозный праздник для игроков. Миллионы гривен найдут своих обладателей!

Праздничную неделю откроет самое большое турнирное событие в истории украинского онлайна — ивент Happy Birthday PokerMatch с гарантией 4 миллиона гривен. 21 июля в 20:00 по киевскому времени тысячи игроков разыграют невероятный призовой фонд, а победитель гарантированно станет миллионером! Про эксклюзивный трофей и место в истории покера можно и не говорить, не так ли?

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Множество покеристов уже использовали свой шанс и прошли отбор на супертурнир, но получить заветное место за столом можно будет до 18:00 21 июля. Все, что нужно, — это набрать от 500 гривен рейка в любимой игре на любых лимитах. Минимальный стек для участия в турнире — 10 тысяч фишек, максимальный — 1 миллион!

Все подробности можно узнать на официальной странице турнира.

Кроме прямого отбора, получить заветный билет можно и с помощью беспроигрышных сателлитов. Они продлятся до последней секунды, поэтому не стоит отчаиваться — мест на супертурнире хватит на всех!

Конечно же, на этом развлекательная программа не закончится, и каждый желающий может прийти на праздничный стрим и получить подарок. Целую неделю команда покер-рума будет радовать поклонников яркими прямыми эфирами, а послы Евгений Качалов и Алена Мироненко продемонстрируют, как надо бороться за миллион!

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