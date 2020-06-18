Покер – непростая игра, требующая не только знаний и навыков, но и постоянной концентрации. Впрочем, иногда напряжение за столом возрастает настолько, что даже лучшие из лучших могут ошибаться в стандартных ситуациях.

Нечто похожее случилось со звездным профессионалом Филом Айви, который только в живых турнирах выиграл уже свыше 30 миллионов долларов за карьеру (11-е место в истории). Дело было в прошлом году на WSOPE в чешском Розвадове во время турнира суперхайроллеров с бай-ином 250 тысяч долларов!

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Успешный белорусский профессионал Никита Бодяковский сделал рейз с К-10, Айви, с мастевыми J-6, собирался защитить свой большой блайнд, перепутал номинал фишек и, сделал 3-бет почти на весь свой стек!

По реакции самого Айви, Бодяковский сразу понял, что соперник ошибся. Однако с таким же успехом Фил мог намеренно изобразить удивление... Чем же закончилась драматичная раздача можете увидеть собственными глазами: