Дисперсия в покере: как уменьшить риски

Абсолютное большинство игроков рано или поздно сталкиваются с полосой невезения и уверены, что от них отвернулась фортуна. В действительности это явление имеет математическое объяснение под названием дисперсия, с её причудами вынуждены мириться все, от новичков до топ-профессионалов. Что же такое дисперсия и как с ней бороться?

Что такое дисперсия в покере?

Дисперсия – мера отклонения случайной величины или ряда случайных величин от их математического ожидания. Применительно к покеру это разница между ожидаемым выигрышем на дистанции и реальным положением дел.

Читайте также: ГТО в покере. Мифы и реальность

Все знают, как тяжело проигрывать префлоп-выставление с парой тузов, которая имеет больше 80% на победу, против случайной руки оппонента, но между тем, такие случаи случаются с завидной регулярностью. Получается, что дисперсия – злейший враг покерного игрока? На удивление, ответ на этот вопрос не так однозначен, как может показаться вначале.

От чего зависит дисперсия?

В первую очередь, на размер отклонений влияет винрейт игрока на длинной дистанции или истинный винрейт. Винрейт – это количество денег или больших блайндов, которые выигрывает покерист за определённое количество рук. Стандартной единицей измерения принято считать бб/100 или то, сколько больших блайндов выигрывает покерист за 100 раздач. В этом случае действует простая закономерность – чем выше винрейт, тем менее болезненными будут проявления дисперсии.

В качестве примера можно взять хорошего начинающего игрока микролимитов, винрейт которого в среднем находится на отметке в 4 бб/100. Предположим, что он регулярно садится за покерные столы и наигрывает около 60 000 рук в месяц. Откроем один из бесплатных калькуляторов дисперсии и увидим, что несмотря на положительные ожидания, этот покерист может остаться без выигрыша в 16% случаев! Конечно, шансы на проигрыш не так велики, но на протяжении года игрок может столкнуться с одним или несколькими неудачными месяцами.



Дисперсия в покере. Фото: poker-wiki

Что изменится с увеличением винрейта? Например, наш покерист усердно работал над игрой и смог увеличить свои ожидания до 7 бб/100. При прочих равных параметрах вероятность неудачи снижается до 4%, а это просто огромная разница.



Дисперсия в покере. Фото: poker-wiki

Помимо винрейта, подобное влияние на дисперсию оказывает дистанция. Увеличение числа отыгрываемых рук даст возможность не беспокоиться о кратковременных результатах, ведь покер – это марафон, а не спринт.

Дисперсия – враг или друг?

Конечно же враг, воскликнут некоторые игроки! Разве можно проигрывать с тузами? Да, порой даунстрики в покере весьма болезненны, но они заложены в самой механике игры, и полностью исключить фактор удачи попросту невозможно.

С другой стороны, именно возможность победы в, казалось, проигранном банке и делает покер таким эмоциональным и будоражащим воображение. История знает немало примеров, когда удачливые игроки зарабатывали баснословные суммы, практически не зная правил! Казалось, всё происходит по мановению волшебной палочки, но это всего лишь одно из проявлений дисперсии.

Как уменьшить фактор дисперсии?

Лучший способ нивелировать фактор дисперсии – это регулярная работа над игрой и отыгрыш солидных дистанций. В этом случае, как мы уже убедились на практике, удача не будет иметь большого влияния на окончательный результат.

Навыки, которые стоит улучшить в первую очередь, – это математика покера, выбор игры и поиск слабого соперника, а также игра в хорошем эмоциональном состоянии, позволяющем принимать взвешенные решения в любой ситуации.

Покер – это игра мастерства, в которой присутствует фактор удачи, но каждому игроку вполне под силу сделать её лучшим другом. Тренируйтесь, наигрывайте длинные дистанции и побеждайте!