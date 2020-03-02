Дэниэль Негреану назвал условия развития онлайн-покера

Обладатель шести браслетов WSOP и более 40 миллионов долларов турнирных выигрышей Дэниэль Негреану поделился своим видением того, в каком направлении стоит двигаться онлайн-покеру, чтобы продолжить развиваться.

По его мнению, приоритетное внимание онлайн-румы должны уделить не профессиональным игрокам, а содержанию покеристов, которые регулярно делают депозиты (то есть игроков-любителей, которые часто проигрывают и вносят деньги на игру). По словам Негреану, статистика крупных румов свидетельствует, что со временем игроки-любители выигрывают все меньше, поэтому в итоге они быстро покидают игру. А это,, конечно, плохо для покерной эко-системы. Игрокам-любителям некомфортно в среде, где они не могут выиграть.

Негреану подчеркнул, что таким любителям важно показать, что играя в покер они могут весело провести время и при этом добиться определенных успехов. Покер-про, между тем, должны понять, что необходимо сохранять интерес для всех игроков и только таким путем можно обеспечить развитие покера в целом.

"Работа покер-про, кроме всего – это поддержание мечты. Без профессионалов этой мечты впечатляющего покерного успеха не существовало бы", – уверен Дэниэл.