Дмитрий Урбанович впервые получил покерный трофей в Австралии

Известный и успешный белорусский покерист Дмитрий Урбанович, который уже несколько лет выступает под флагом Польши, успешно начал 2020 год.

На престижной серии Aussie Millions, которую принимает Мельбурн, Дмитрий выиграл ивент по HORSE. В турнире с бай-ином 2500 долларов собрался достаточно серьезный состав профессионалов, а в призовую зону попали 6 игроков. В итоге Урбанович и француз Жульен Ситбон заключили соглашение в хедз-апе, а почетное кольцо чемпиона и почти 20 тысяч долларов призовых получил поляк.



Дмитрий Урбанович. Фото: pokernews

"Мельбурн – мой любимый город и я очень рад, что сумел впервые выиграть турнир местной серии", – подытожил Урбанович. Добавим, в активе белоруса уже были второе и третье места на Aussie Millions в предыдущие годы. По словам Дмитрия, останавливаться на достигнутом он не собирается и готов бороться за другие трофеи серии, которая продлится до 24 января.

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После успеха в турнире по HORSE общий доработок белорусского поляка в живых турнирах уже составляет почти 6 миллионов долларов. По этому показателю он возглавляет список самых успешных покеристов Польши и входит в топ-200 в мире. Замечательный результат, учитывая тот факт, что Дмитрию всего 24 года.