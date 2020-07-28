Покер и киберспорт всегда были тесно связаны между собой. Множество профессиональных киберспортсменов играют в покер на любительском уровне, а некоторые из них даже навсегда отдали предпочтение картам и зеленому сукну.

Илья "Alohadance" Коробкин – эксцентричный игрок в Dota2 и популярный стример – тоже относится к числу поклонников покера. Вместе с украинской командой FlyToMoon он выиграл более 300 тысяч долларов на турнирах различного уровня, а аудитория его Twitch-канала давно достигла полумиллиона фолловеров.

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Его покерные трансляции тоже достойны внимания, ведь Коробкин постоянно дает бой сильнейшим игрокам и ярко комментирует каждую раздачу. При этом харьковчанин уже может похвастаться определенными успехами.

Недавно стример получил несколько турнирных билетов и использовал их по назначению. Он запустил прямую трансляцию и показал просто потрясающие результаты, добравшись 5-го места в престижном онлайн-ивенте. Его призовые составили более 41 тысячи долларов!

На этом приключения Alohadance за покерными столами не закончились. Он решил сыграть с одним из самых успешных покеристов Дмитрием "yurasov1990" Юрасовым и другими онлайн-регулярами.

Сев за стол с лимитами $50-100, Коробкин начал довольно успешно наращивать свой банкролл. В какой-то момент его стек составлял 51 тысячу долларов! Конечно, долго бороться с лучшими мировыми игроками Илья не смог, зато хорошо развлек своих зрителей.