"Дрова" в покере: двустороннее стрит-дро

В покере часто приходится строить свою стратегию в процессе раздачи без готовой комбинации. Следовательно, не лишним будет оценить собственные шансы на то, чтобы выиграть банк. Двустороннее стрит-дро дарит игроку весьма неплохие перспективы.

Не трудно догадаться, что получив двустороннее стрит-дро, игрок имеет аж 8 аутов для того, чтобы собрать пятую по силе комбинацию в техасском Холдеме. Скажем у вас ручные 6-7, а на флопе 4-5-К. Готовый стрит вам гарантируют 4 тройки и 4 восьмерки. Следовательно, вероятность собрать стрит на терне – чуть более 17%, до ривера – почти 32%.

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Опытные игроки часто разыгрывают такую руку агрессивно, ставя каждую улицу. Если ни один из 8 аутов так и не придет, существует вероятность забрать банк блефом без шоудауна. В то же время, профессионалы не забывают делать скидку на позицию и стиль соперников, стадию турнира, если это МТТ, или глубину собственного стека.