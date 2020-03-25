Два года стримам PokerMatch: 20 тысяч гривен в подарок!
29 марта — особая дата для украинского покера. Именно в этот день два года назад Андрей "djonidze" провел первый стрим в истории PokerMatch.
За два года было проведено более 500 стримов, со зрителями общались 13 игроков команды PokerMatch, а аудитория на каналах Twitch и YouTube уже достигла десятков тысяч зрителей! В качестве гостей на стримах побывали известные игроки, регуляры и звезды покера, а прямые трансляции шли из разных уголков мира, от США до Таиланда.
Компании есть что вспомнить и чем поделиться со своими зрителями, смотрите самые яркие фрагменты прошлых стримов в видео.
Два года стримов будут с размахом отмечены на этой неделе! Вас ждут праздничные эфиры, в которых зрители получат приятные подарки и билеты на популярные турниры PokerMatch.
26 марта Степан "solianyk" и Игорь "netigor" на некоторое время совсем забудут о покере, чтобы просто пообщаться со зрителями. Будет много покерных баек, рецептов успеха и, конечно же, шуток.
Кульминацией праздничной недели 29 марта станет суперфрирол [20k] 2 years Stream Freeroll с гарантированным призовым фондом 20 тысяч гривен! Пароль к нему вы узнаете во время эфира Djonidze.
Возможно, эти прямые эфиры придутся вам по душе, поэтому не забывайте, что вы всегда можете отправить заявку и присоединиться к дружной компании стримеров PokerMatch.
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