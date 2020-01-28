Двухметровая легенда покера — история одиозного рекордсмена Фила Хельмута

Без всяких преувеличений легендарная фигура в истории покера Фил Хельмут свою популярность в равной степени заработал уверенной игрой и не очень достойным поведением за столом.

Начнем с хорошего. Американец входит в ТОП-20 самых успешных покеристов за всю историю. За свою грандиозную карьеру Фил уже заработал почти 23,5 миллиона долларов. В 2007-м году его внесли в Зал славы покера.

Громче о статусе Хельмута говорит то, что он является рекордсменом по количеству браслетов чемпиона Всемирной серии покера – 15. Первый трофей WSOP американец выиграл еще в далеком 1989-м году. Тогда он триумфировал в Главном Событии. На данный момент последний браслет – в 2018-м.

Фигура Хельмута вдохновляет немало игроков нового поколения. Он в свое время бросил учебу в университете ради покера. Жена двухметровой легенды (официально рост Фила 201 сантиметр) Кэтрин также профессионально занимается покером.

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Американца любят приглашать в качестве эксперта в различные телевизионные шоу и трансляции покера. Оно и неудивительно: Фил имеет все, чтобы держать внимание зрителей. Это и статус, и смелость говорить прямо, и главное славу человека, который за словом в карман не лезет.

Собственно, это мы максимально мягко охарактеризовали своенравный характер Хельмута.

Американец вполне обоснованно считает себя огромной звездой. Поэтому иногда он позволяет себе не сдерживаться в выражениях.

Если бы от фортуны ничего не зависело, то, думаю, я бы выигрывал все турниры.

Нескромные фразы – визитная карточка Фила. Он говорит то, что думает. Это еще не страшно.

Настоящий бенефис Хельмута начинается, когда его сопернику откровенно везет. Американец не способен терпеть горькие поражения. Чуть ли не каждый важный "переезд" он встречает колючими выпадами в адрес оппонента.



Фил Хельмут. Фото: Cardschat

Самый показательный эпизод произошел в 2008-м году. Хельмут купился на блеф Кристиана Драгомира. Сбросив карты, он попросил соперника показать руку. Лучше бы тот отказал. Увидев десятку и четверку, Фил начал обзывать Кристиана идиотом.

Конечно, конфликтный характер американца приводил и к дракам. В частности, с Сэмом Гризли.

Но каким бы языкастым и одиозным ни был Хельмут, это отнюдь не отбирает у него статус легенды и звезды покера.