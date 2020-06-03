Звездный американский покерист Джастин Бономо продолжает радовать своих поклонников.

Напомним, Джастин – второй самый успешный покерист в истории. В живых турнирах он уже выиграл почти 50 миллионов долларов призовых. Больше только у Брина Кенни (56 миллионов долларов).

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Недавно Бономо заработал 622 тысячи "зеленых" за победу в онлайн-турнире, и вот американец смог продолжить успешную серию. Он триумфовал в соревновании хайроллеров. Вход в турнир стоил 100 тысяч долларов, поэтому участие в нем приняли многие звездные покеристы.

В частности, за финальным столом встретились Сэм Гринвуд (седьмое место) и Дэвид Питерс (третье место). В решающем хедз-апе Бономо победил Майкла Адамо. Австралиец получил почти 1,2 миллиона долларов за второе место, а Джастин заработал аж 1,7 миллиона "баксов".