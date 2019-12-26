Джастин Бономо – самый популярный покерист 2019 года

Портал The Hendonmob подвел итоги года. Пристально и чаще всего болельщики следили за успехами американской звезды игры Джастина Бономо. Рейтинги формируют по количеству запросов на сайте.

Второе место списка занял соотечественник Джастина, самый успешный покерист в истории, Брин Кенни. Лишь третью строчку рейтинга оккупировал канадец Даниэль Негреану. Между этим трио и остальными покеристами – огромный отрыв.

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А вот если говорить о всей истории игры, то самым популярным покеристом остается Даниэль Негреану. Далее следуют американец Фил Айви и немец Федор Хольц. Джастин Бономо лишь на шестом месте, а Брин Кенни - вообще на тринадцатой строчке списка.



Даниэль Негреану. Фото: GamblingNews

Самым популярным украинским покеристом остается PokerMatch Pro Евгений Качалов. Он занимает 95 место общего рейтинга.