Джейсон Мерсье – один из самых успешных и авторитетных турнирных игроков в покер. А еще он – яркий пример того, что покер абсолютно не мешает счастливой семейной жизни.

Как и многие современные профессионалы, Джейсон увлекся покером в университете. Сначала он попробовал себя в онлайне, впрочем, уже первые шаги в живой игре продемонстрировали, что здесь его ждет серьезный успех. В 2008 году он выиграл Main Event EPT Sanremo, за что получил 869 000 евро. При этом вход на турнир Мерсье выиграл в недорогом онлайн сателлите.

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Джейсон Мерсье / фото: cardplayer

После этого американец взялся выигрывать титулы один за одним. Сейчас в его активе 5 браслетов WSOP, 2 трофея WPT, 6 побед в EPT и еще куча более мелких успехов. За карьеру он завоевал почти 20 миллионов долларов призовых (28-е место в истории). В 2009 году авторитетный журнал Bluff назвал Мерсье игроком года, а в 2016 ему достался титул WSOP Player of the Year.

К слову, 2016 год стал для Джейсона действительно знаковым. Кроме хороших результатов в покере, он добился успеха и в личной жизни. Мерсье женился на Наташе Барбур – тоже профессиональной покеристкой. Предложение Мерсье сделал во время WSOP 2016, когда Наташа вылетела из финального стола в одном из турниров серии.

Сейчас пара воспитывает двоих детей и уже не так часто появляется за покерными столами. Впрочем, мастерство Джейсона Мерсье никуда не делась, даже несмотря на серьезную смену имиджа. Это он доказал в конце прошлого года, когда выиграл более 700 тысяч долларов на турнире хайроллеров Seminole Hard Rock Poker Open.



Джейсон Мерсье с женой Наташей / фото: cardplayer

А совсем недавно Мерсье добавил к своим трофеям еще одну победу на WPT, который из-за пандемии коронавируса происходил в онлайне. За победу в турнире по Омахе американец заработал 280 тысяч долларов.

Поэтому, несмотря на то, что покер уже не занимает первое место в жизни Джейсона Мерсье, мы наверняка еще не раз услышим о его успехах в элитных турнирах.