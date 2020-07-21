Несмотря на то, что мужчины и женщины уже давно на равных соревнуются в покере, благодаря существенному количественному превосходству победы в крупных турнирах чаще все еще достаются первым.

Вот и на нынешнем WSOP Online пока все 20 браслетов достались мужчинам. Правда, очень близкой к тому, чтобы разбавить эту статистику была Дженни "Mobey" Сванкара.

Читайте также: Скрытый талант Барака Обамы

В турнире по Пот-Лимит Омахе с бай-ином 500 долларов она стала первой женщиной, которая пробилась на финальный стол WSOP 2020. У Дженни были неплохие шансы выйти в хедз-ап, но все же она вылетела на третьем месте, получив награду в 41 тысячу долларов.

Всего турнир собрал аж 1137 входов. Победа же досталась Кевину "therealkg" Герхарту, который положил в карман 97 тысяч долларов. Удалось пробиться в призовую зону и многим звездным игрокам.

Так, один из самых успешных онлайн-покеристов в истории Крис Мурман остановился совсем не далеко от своего второго браслета WSOP. Он финишировал четвертым. 95-м завершил соревнования Фил Хельмут, 55-м – Райан Риз, 36-м – Шон Диб.