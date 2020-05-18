Еще три победы украинцев на весеннем чемпионате по онлайн-покеру

Престижная покерная серия в сети интернет преодолела экватор, но украинские игроки и не думают сбавлять обороты. Наши покеристы покорили еще три турнира, завоевав титулы в трех разных покерных дисциплинах.

Не чужда украинцам не слишком популярная разновидность игры Разз, что доказано Александром "fNx_R" Трофименко. Наш покерист оставил позади 679 участников в турнире за 109 долларов и кроме титула получил первый приз – 10 359 долларов.

Разбираются украинские онлайн-игроки и в Омахе. Игрок с ником "Garrin4e" показал лучший результат в турнире четырех-карточной игры за 109 долларов, который проходил в формате прогрессивный нокаут. Кроме титула чемпиона весенней серии по онлайн-покеру, украинец получил солидный приз – 19 703 доллара.

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Ну и куда же без классической дисциплины покера – Холдема. Украинский игрок с ником "u3meha" показал себя настоящим покерным марафонцем, опередив почти 19 тысяч игроков в прогрессивном нокауте за 55 долларов. Вознаграждение за выносливость – 42 272 доллара и звание весеннего чемпиона по онлайн-покеру.

В целом, в течение престижной серии украинцы завоевали уже 9 трофеев в различных дисциплинах и на разных лимитах. Времени и возможностей, чтобы увеличить задел у наших игроков еще достаточно. Впереди еще пять десятков турниров, а финиширует весенний чемпионат в последний день мая.