Еще больше способов заработать. На WSOP-2020 состоится 17 новых турниров

Летом в Лас-Вегасе состоится уже 51-ая ежегодная серия WSOP. Немного ранее организаторы поделились расписанием нескольких важных соревнований, а на этой неделе раскрыли еще больше интересных сюрпризов для игроков.

В частности, в серии войдут сразу 17 новых турниров, среди которых соревнования для суперхайроллеров с бай-ином 250 тысяч долларов, несколько фризаутов и новинка в формате Mystery Bounty.

Freezeout Series

В этом году организаторы поставили перед собой цель предложить игрокам больше турниров в формате фризаут, то есть без возможности ребаев. Поэтому в расписании появились сразу шесть новых турниров по безлимитному холдему объединенных в мини-серию Freezeout Series six-pack с бай-инами от 500 и до 5000 долларов. Поэтому, вместе с традиционными соревнованиями, как Main Event, Monster Stack и другими WSOP-2020 будет более 40 турниров в формате фризаут.



Мировая серия покера / wsop.com

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Mystery Bounty

Также в 2020-м впервые в истории состоится турнир с новым оригинальным форматом – 1500 Mystery Bounty No Limit Hold'em. Турнир будет проходить по обычной схеме баунти соревнований, где игроки получают награды за выбивание соперников. Впрочем будет и одна особенность. Случайной жеребьевкой 100 игроков получат за свою голову "таинственную награду" размером от 2500 до 250 тысяч долларов. Поэтому, выбив оппонента, вы неожиданно для себя можете сорвать очень серьезный куш. Этот турнир состоится 28 июня.

Новые турниры для хайролерив

Еще несколько новых турниров организуют для желающих сыграть по высоким ставкам. Так Super High Roller NLHE с бай-ином 250 тысяч долларов станет одним из самых дорогих турниров в истории WSOP. Также в расписание добавили High Roller Pot Limit Omaha за 50 тысяч долларов и High Roller NLHE Eight Max за 25 тысяч.

WSOP-2020 пройдет в Лас-Вегасе из 27 мая по 15 июля.