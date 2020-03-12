Еще один украинец стал призером WSOP Circuit

В чешском Розвадове набирает обороты одна из самых престижных покерных серий WSOP Circuit.

Суперуспешной она пока выдается для украинских спортсменов, которые уже имеют немало глубоких проходов в призы и даже один чемпионский перстень Михаила Сезоненко.

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Очередным же представителем Украины, добившимся успеха в Розвадове стал Максим Цигрик. Он сумел занять второе место в микст турнире Холдем/Омаха с бай-ином 550 евро и призовым фондом почти 28 тысяч евро. Украинец заработал 6 363 евро, что позволит ему довести карьерные выигрыши в более 50 тысяч евро. В хед-апе Цигрик проступився немцу Виса Турки, который кроме чемпионского перстня получил 9 205 евро призовых.