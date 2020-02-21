ESPN объявил расписание трансляций Главного События WSOP-2020

Main Event 51-й в истории World Series of Poker стартует первого июля. Самый жаркий этап борьбы традиционно покажет культовый телеканал ESPN.

Комментаторами традиционно будут Норман Чад и Лон Макичерн. Этот дуэт неизменно работает на WSOP с 2003-го года.

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Главный канал ESPN покажет старт турнира, а также решающую стадию. Для просмотра прямых трансляций украинцам придется пожертвовать собственным сном. Дебютная трансляция на ESPN (Day 1A) состоится 2-го июля (старт около 04:00). На следующий день покажут ход перипетий Day 1B. 5-го июля будет трансляция событий Day 1AB. Затем пауза.

На полторы недели рекомендуем перейти на канал ESPN2, который в прямом эфире будет транслировать Главное Событие полностью.

А примерно 15-го числа ESPN покажет решающие дни наиболее рейтингового периода Main Event – финального стола. Первые два дня финала можно будет смотреть на ESPN2.



Хоссейн Энсан. Фото: Bankrollmob

В прошлом году Главное событие World Series of Poker выиграл немец Хоссейн Энсан. Тогда он заработал 10 миллионов долларов и золотой браслет.