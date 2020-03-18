Евгений Качалов и Алексей Дурнев сыграют в покер в прямом эфире

Сегодня поклонников украинского покера ждет настоящее шоу. В 20:00 смотрите совместный покерный стрим успешных и веселых игроков страны

18 марта в 20:00 по киевскому времени на Twitch-канале PokerMatch встретятся послы PokerMatch Евгений Качалов и Алексей Дурнев!

Евгений продемонстрирует свое мастерство в турнирах серии Turbo PONT и мегаивенте Cash Booster, а Алексей сыграет в именных турнирах Durnev Fight Club і Durnev Freeroll.

Послы PokerMatch проведут первый совместный стрим. Опыт и знания топового покериста Украины, приправленные соусом искрометного юмора шоумена, гарантируют хорошее настроение, поэтому вы просто обязаны это увидеть!

Но общением дело не ограничится: все желающие смогут побороться за 2 000 гривен в специальном фриролле 2k Katchalov+Durnev Stream Freeroll, пароль на который назовут во время стрима.

Включайте стрим и заряжайтесь позитивом сегодня вечером!