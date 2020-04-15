Евгений Качалов попытается обыграть мастера Китайского покера в прямом эфире

На канале PokerMatch в Twitch ежедневно проходят интересные и захватывающие прямые эфиры, в которых принимают участие амбассадоры и стримеры украинского покер-рума.

В четверг, 16 апреля, с 20:00 зрителей ждет нечто особенное! В прямой эфир на Twitch выйдут самый успешный покерист Украины, амбасадор PokerMatch Евгений Качалов и гуру Китайского покера, стример PokerMatch Игорь netigor!

Ребята будут не только играть титульные турниры серии PKO PONT, но и соревноваться друг с другом! Местом битвы станут кэш-столы Китайского покера на высоких лимитах. Netigor прекрасно разбирается в этой дисциплине и уже не раз побеждал в крупнейших турнирах, но Качалов готов одолеть соперника на его территории. Интересно, кто окажется сильнее?

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Стримеры охотно пообщаются со зрителями в чате, дадут советы начинающим игрокам и тем, кто уже давно в деле. Опыта у них очень много, да и с победной аурой у Жени и Игоря все в порядке.

Кроме того, все зрители смогут побороться за неплохие призовые в специальном бесплатном турнире с призовым фондом 2 000 гривен, который стартует в 21:00. Пароль на него стримеры традиционно назовут во время эфира.

Настраивайтесь на прямой эфир и следите за интересной игрой топ-покеристов!