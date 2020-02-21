Евгений Качалов ждёт соперников в битве за миллион гривен

В субботу, 22 февраля, в популярном украинском покер-руме PokerMatch пройдёт самый крупный в украинском онлайне турнир PokerMatch Million с гарантией 1 000 000 гривен!

Среди его участников будет звезда мирового покера и амбассадор PokerMatch Евгений Качалов! Старт топ-события зимы в 20:00 по Киеву, и в это же время будет запущен совместный стрим Евгения и Алёны Alohahaloha! Поклонники покера смогут не только попасть за один стол с опытным профессионалом, но и пообщаться с ним на канале PokerMatch в Twitch.

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Турнир PokerMatch Million – эксклюзивное явление в украинском онлайн-покере. Сделав взнос в 1 100 гривен или же получив билет в одном из отборочных сателлитов, игрок получает шанс выиграть шестизначные призовые и вписать свое имя в почётный список чемпионов. Например, чемпион прошлого PokerMatch Million, спортсмен с ником follik, получил рекордные 235 000 гривен!

Кстати, встретиться с Качаловым игроки PokerMatch смогут и в воскресенье, 23 февраля. С 14:00 до 17:00 Евгений будет играть кэш за специальным буст-столом Безлимитного Холдема Challenge with Katchalov на лимитах 10/20 гривен.

Удачи вам в состязании с легендой украинского покера!