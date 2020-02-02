Фактор родных стен: первый чемпион-абориген на Australian Poker Open
До Майкла Аддамо ни одному из представителей Зеленого Континента не удавалось победить в главном событии открытого чемпионата Австралии по покеру.
Main Event серии оказался далеко не каждому по карману. Бай-ин турнира составил 100 000 австралийский долларов, или около 68 000 в американской валюте. В конце концов, в борьбу за титул вступили лишь 28 избранных.
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Баталии покерной элиты продолжались два дня и завершились победой местного покериста Майкла Аддамо, который получил одни из самых солидных призовых в карьере – 862 тысячи долларов США.
Призовую зону замкнул титулованный Стивен Чидвик, за четвертое место британец получил 187 тысяч долларов. А значит, именно Чидвику досталось звание лучшего игрока серии. Стивен получил в Австралии один титул, а в целом четыре раза финишировал в топ-5.