Покер – это прежде всего игра мастерства и знаний, с чем нельзя не согласиться. Впрочем, и без банального везения за овальным столом иногда трудно добиться успеха. С покером у ее величества Фортуны свои счеты, она даже в Главном Событии WSOP иногда исполняет душераздирающие выкрутасы.

Герои и антигерои нашей подборки запомнят свое участие в неофициальном чемпионате мира по покеру на всю жизнь. Речь не только о солидном бай-ине в 10 тысяч долларов и космических призовых на кону. Они стали участниками невероятных кулеров и бэд-битов в самом престижном покерном турнире.

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Начнем с Главного события 2015 года, в которой лавры чемпиона и почти 7,7 миллиона долларов достались Джо МакКин. Американец играл солидно, впрочем, стоит отметить, и заходило ему неплохо. Незадолго до финального стола будущий триумфатор отправил домой Джастина Шварца, брутально переехав его сет.

Меряться сетами на флопе пришлось и участникам раздачи стоимостью более миллиона долларов. В Main Event 2016 жестокий кулер случился, когда в игре оставалось только три претендента на браслет.

Разбавим парад кулеров драматическим бэд-битом, который довел до слез крепкого Мэтта Аффлека и проложил Джонатану Дюамелю путь к титулу (почти 9 миллионов долларов) в WSOP Main Event 2010.

Главное событие образца 2010 года было богатым на эмоции. Одна из раздач уже за финальным столом напоминала экстремальные американские горки. Майкл Мизраки и Мэтью Джарвис, выставившись до флопа, меняли лидерские позиции на каждой улице.

Умеют пощекотать себе нервы и покеристки, которых на Всемирной серии покера с каждым годом все больше. Уже в первый соревновательный день Главное событие 2017 года покинула лучшая покеристка в истории. Ванесса Селбст, благодаря Гаэль Боуман, проиграла все свои фишки, поймав сет тузов на флопе.

Ну и на десерт, бэд-бит, в который трудно поверить даже с математической точки зрения. В одной из раздач Главного события 2008 года, Джастин Филлипс и Мотуюки Мабучи держали интригу до последнего. А после шоудауна у очевидцев события отвисли челюсти – каре тузов против роял-флеша.