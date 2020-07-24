В пятницу утром, за проигранную раздачу игрок получил более 435 тысяч гривен!

Сегодня на PokerMatch покерная фортуна улыбнулась игроку с ником hugh_hustler, который решил размяться за одним из буст-столов. Он выбрал Техасский Холдем, сел за стол с лимитом 2,5/5 гривен, собрал каре королей и ... проиграл! У его противника оказался стрит-флеш!

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Обычно такие переезды вызывают целую бурю негативных эмоций, но на этот раз все получилось иначе, ведь "неудачнику" удалось сорвать бэд-бит джекпот в размере 435 744 гривен!

Победитель раздачи kosten_78 получил лишь второй приз и пополнил банкролл на 248 996 гривен, а "соседи" наших героев, которые в этот момент находились за столом, заработали по 41 499 гривен! Неплохой бонус за просмотр чужих раздач!

Кроме того, еще 71 покерист, из тех, кто был в игре за другими столами, получил по 1753 гривны каждый.

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