Фартовое для украинцев казино пробудет на карантине вплоть до осени

Главное и самое большое игорное заведение Европы– казино King's из-за пандемии коронавируса не будет открывать двери до первого сентября.

Это заведение находится в чешском Розвадове. King's — самый популярный покер-рум нашего континента. В частности, и среди украинцев. Именно там меньше месяца назад наши спортсмены на удивление успешно выступили на этапе серии WSOP Circuit.

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Правда, из-за короновируса эти соревнования пришлось прервать. Казино пошло на карантин. Прогнозировать сроки возвращения тогда владелец заведения Леон Цукерник не решился. И вот теперь руководители King's объявили, что откроют двери не раньше первого сентября.

Заметим, Чехия одной из первых закрыла свои границы. Сейчас число инфицированных коронавирусом в этой стране перевалило уже за три тысячи. Зафиксировано более сорока летальных случаев.