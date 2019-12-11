Фернандо Хабаггер принял вызов Фила Гальфонда

Швейцарский покерист Фернандо Хабаггер стал вторым, кто откликнулся на предложение звезды игры и с недавнего времени основателя одного из покер румов Фила Гальфонда.

Напомним, Фил предложил покеристам-хайролерам пари. Правила довольно просты: надо по итогам дуэли тет-а-тет остаться в плюсе после 50-ти тысяч раздач. Первым на такие условия согласился Билл Перкинс.

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Теперь вот вызов принял и Хабаггер. Это швейцарский игрок высоких лимитов, тренер и стример. Дуэль заранее прекратится, если кто-то из игроков уйдет в минус 400 тысяч долларов.



Фил Гальфонд. Фото: GamblingNews

Если победит Фернандо, то Гальфонд заплатит ему один миллион долларов. В случае поражения, Хабаггер перечислит Филу 200 тысяч долларов.