Фил Гальфонд заработал еще четверть миллиона евро на собственном челлендже

Американский покерист-хайроллер Фил Гальфонд выиграл уже третье противостояние так называемого Galfond Challenge.

Напомним, Фил предложил всем игрокам по высоким лимитам пари: сыграть против него хедз-ап матч. Победитель, кроме выигранных в поединке денег, получает еще и доплату.

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С разными условиями на бой согласились пятеро покеристов. Это звезды оффлайна Билл Перкинс, Даниэль Кейтс и Люк Шварц, а также онлайн-игроки "VeniVidi1993" и "ActionFreak".

Гальфонд начал челлендж с драматичной победы над "VeniVidi1993". Затем в сокращенной версии соревнования Фил обыграл Даниэля Кейтса. Теперь же, на удивление, американец одержал уверенную победу в дуэли с "ActionFreak".

Соперники играли в Омаху. Большую часть дуэли Гальфонд уверенно лидировал. И наконец спокойно довел дело до триумфа. После регламентированных 15-ти тысяч раздач, американец выиграл почти 115 тысяч евро. Еще 150 тысяч евро "ActionFreak" выплатит Филу "сверху".

Отметим, что параллельно продолжается дуэль Гальфонда с Биллом Перкинсом. Там Фил также сохраняет лидерство.