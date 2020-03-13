Фил Айви пересек отметку в 30 миллионов долларов карьерных выигрышей

Один из самых популярных покер-про Фил Айви стал чемпионом престижной серии Super High Roller, который проходит в Сочи.

Американец, только несколько дней назад финишировал вторым в соревнованиях этой же серии, за что заработал 525 000 долларов. Теперь вот Фил поднялся еще на ступеньку выше.

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Айви триумфировал в турнире по Холдему с короткой колодой, вход в который стоил 50 000 долларов. Желающих заплатить такой бай-ин нашлось аж 55 покеристов, поэтому они сгенерировали впечатляющий призовой фонд в 2 750 000 долларов. Наибольшая часть этого пирога, а именно 856 050 долларов, досталась именно Айви. В хедз-апе он победил Майкла Сойзу, который выиграл 561 780 долларов.

Благодаря этой победе Фил Айви пересек отметку в 30 миллионов долларов призовых в турнирах и поднялся по этому показателю на 11-е место в мире.