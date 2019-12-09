Фил Гальфонд и Билл Перкинс определят сильнейшего один на один

Покерист и фанат всевозможных пари Билл Перкинс принял вызов звезды покера и основателя одного из покер-румов Фила Гальфонда. В ноябре этого года Фил предложил игрокам-хайролерам пари: попытаться сыграть 50 тысяч рук против него и остаться в плюсе.

Дуэль должна состояться на высоких лимитах. Ответы ведущих игроков на такой дерзкий вызов слишком долго ждать не пришлось. Первым вызвался Перкинс.

Правда, Билл выдвинул условие. Остановить этот марафон, если кто-то из участников проиграет 400 тысяч долларов. Фил согласился. Дуэль запланирована на середину января 2020 года.



Билл Перкинс. Фото: pokercentral

Гальфонд даже не против, чтобы в любой момент соревнования Перкинса заменил кто-то из его команды. В случае победы Перкинса и партнеров, Фил заплатит им 800 тысяч долларов. Если торжествует Билл – то с него 200 тысяч долларов.

Читайте также: Покер ради благотворительности: Дэн Смит и компания

Фил Гальфонд не планирует останавливаться. После дуэли с Перкинсом, он хочет сыграть и с другими покеристами.