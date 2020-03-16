Фил Гальфонд продолжает отыгрывать свои деньги

Звездный американский покерист уверенно сокращает отрыв в хедз-ап батле с онлайн-игроком "VeniVidi1993".

Напомним, это дебютный поединок так называемого Galfond Challenge – громкого события в мире покера. Суть такова: Фил бросил вызов всем желающим игрокам за высокими лимитами сыграть против него дуэль тет-а-тет. Кто останется в плюсе по итогам 25 тысяч раздач – получит финансовое вознаграждение. С различными условиями и регламентами вызов приняли пятеро хайроллеров: звезды офлайна Кейтс, Шварц и Перкинс, а также онлайн-игроки "ActionFreak" и "VeniVidi1993".

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Именно последний стал первым соперником Гальфонда. Но американец довольно неожиданно начал проигрывать. И когда его минус достиг почти миллиона евро, американец решил взять паузу.

Galfond Challenge был под реальной угрозой срыва. Внимание немалого количества фанов покера было приковано к этой ситуации. В конце Фил порадовал болельщиков и решил продолжить борьбу.



GalfondChallenge. Фото: RIOP

И, как показывает время, не зря. За 5 дней американец отыграл почти 200 тысяч евро. Теперь отставание Гальфонда уже не такое впечатляющее как было – меньше 500 тысяч евро. Соперники сыграли почти 16 тысяч раздач. Осталось еще 9 тысяч, поэтому вполне реально, что американец сможет как минимум возродить интригу к дебютной хедз-ап битве Galfond Challenge. Дальше будет.