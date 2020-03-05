Фил Гальфонд сыграл почти 200 000 евро в противостоянии с VeniVidi

Известный покер-про Фил Гальфонд возобновил свой хэдз-ап поединок со звездой онлайн-покера VeniVidi1993. За первый игровой день после длительной паузы Фил сумел отыграть сразу 183 480 евро. В течение этой сессии соперники сыграли 574 раздачи в пот-лимит Омаху на лимитах 100/200 евро.

Ключевой для Гальфонда стала раздача, когда он выиграл банк в почти 60 тысяч евро. На столе 985710, Гальфонд с карманными Q765 поднял до 10 800 евро. VeniVidi с АА106 сделал ререйз до 24 310 евро и Фил уравнял эту ставку. Поэтому червовый флеш Гальфонда позволил ему выиграть банк у стрита VeniVidi.

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Сразу после возвращения мне удался хороший выигрышный день. Впрочем, не думаю, что причина в перерыве. Главная причина в том, что я играл немного лучше, чем раньше. Очевидно также, что мне везло и было достаточно кулеров в мою сторону

- рассказал Гальфонд на своем стриме после сессии.

В общем в противостоянии Фил, впрочем, все еще далеко позади. Он проигрывает VeniVidi 716 760 евро. Правда, времени отыграться еще предостаточно. На данный момент соперники сыграли 10 501 раздач из запланированных 25 000.