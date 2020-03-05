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Фил Гальфонд сыграл почти 200 000 евро в противостоянии с VeniVidi

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Известный покер-про Фил Гальфонд возобновил свой хэдз-ап поединок со звездой онлайн-покера VeniVidi1993. За первый игровой день после длительной паузы Фил сумел отыграть сразу 183 480 евро. В течение этой сессии соперники сыграли 574 раздачи в пот-лимит Омаху на лимитах 100/200 евро.

Ключевой для Гальфонда стала раздача, когда он выиграл банк в почти 60 тысяч евро. На столе 985710, Гальфонд с карманными Q765 поднял до 10 800 евро. VeniVidi с АА106 сделал ререйз до 24 310 евро и Фил уравнял эту ставку. Поэтому червовый флеш Гальфонда позволил ему выиграть банк у стрита VeniVidi.

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Сразу после возвращения мне удался хороший выигрышный день. Впрочем, не думаю, что причина в перерыве. Главная причина в том, что я играл немного лучше, чем раньше. Очевидно также, что мне везло и было достаточно кулеров в мою сторону
- рассказал Гальфонд на своем стриме после сессии.

В общем в противостоянии Фил, впрочем, все еще далеко позади. Он проигрывает VeniVidi 716 760 евро. Правда, времени отыграться еще предостаточно. На данный момент соперники сыграли 10 501 раздач из запланированных 25 000.

Теги: Новости Спорта Мировой покер Покер матч
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