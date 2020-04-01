Фил Гальфонд встрял в новый покерный челлендж

Звездный американский профессионал решил не сидеть без работы во время перерыва в дуэли с "VeniVidi1993".

Пока "Veni" взял двухдневную паузу в хедз-ап битве дебютного поединка Galfond Challenge, Фил решил поддержать форму. Он сыграл один на один с покеристом с ником "AmSoGood". Эту встречу американец назвал Mini Galfond Challenge.

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Правила просты: 800 раздач в омаху. Блайнды 200/400 долларов. И никаких дополнительных выплат победителю. Об итогах и перипетиях дуэли отчитался сам Гальфонд:

Дикая сессия Mini Galfond Challenge! Сначала я выиграл 180 тысяч долларов. Но потом "AmSoGood" сыграл у меня аж 220 тысяч долларов. Я смог выиграть несколько раздач в конце дуэли и остаться в плюсе. Заработал 15 тысяч долларов и получил всю славу в челендже.

Поэтому Фил в хорошем настроении готовится к решающему отрезку матча с "VeniVidi1993". Несмотря на серию побед, Гальфонд все еще отстает от соперника на 154 тысячи евро. Покеристам осталось сыграть чуть более 5,5 тысячи раздач.