Филиппинец Лестер Эдок выиграл турнир Красного Дракона

В столице Филиппин Маниле завершились соревнования Red Dragon Manila Super High Roller. Кубок победителя и главный приз в размере более ста тысяч долларов забрал тамошний профессионал Лестер Эдок.

В финальном хедз-апе Эдок победил своего хорошего товарища Флоренцио Кампоманеса. После последней решающей раздачи соперники на удивление дружно общались. Такое впечатление, довольными остались оба. Лестер пополнил свой счет на 102 тысячи долларов, Кампоманес — 70.

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Этот триумф помог Эдоку закрепиться в статусе звезды покера Филиппин. Он поднялся на пятую строчку рейтинга самых успешных игроков этой страны. Его общий выигрыш за карьеру стремительно мчится к миллиону долларов.



Red Dragon. Фото: Pokernews

Флоренцио Кампоманес закрепился на седьмой строчке списка. На первом месте рейтинга самых успешных филиппинских покерист Марк Ривера — более 2,5 миллиона долларов.