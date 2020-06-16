Филиппинский профессионал Лестер Эдок смог победить в онлайн-турнире с призовым фондом в 2 миллиона долларов.

Бай-ин в соревновании стоил 500 "баксов". Почти 700 входов перебили гарантию в два миллиона долларов.

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Весь турнир Лестер действовал на удивление уверенно, доказывая, что не зря взял себе ник "mon$terDad". Он добрался до решающего хедз-апа с немцем "Lucky_Luke" и соперники решили не заключать сделку, а побороться за максимальный денежный приз – более 285 тысяч долларов. Победу в итоге праздновал Эдок, а немец получил 203 тысячи "зеленых" за второе место.

Это не первый заметный триумф филиппинского покериста. В начале этого года Лестер выиграл турнир Красного Дракона. Эти соревнования проходили на родине покериста в столице Филиппин Маниле и тогда он заработал больше ста тысяч долларов. Еще несколько мелких побед гарантировали ему место в списке игроков, которые за карьеру заработали свыше миллиона долларов призовых в живых турнирах. К слову, среди филиппинских покеристов таких всего шестеро, поэтому 2020-й год — самый успешный в покерной карьере Эдока.