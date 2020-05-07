Финансовый советник Трампа, который разыгрывал миллионы долларов в покер

Сегодня Эндрю Била называют одним из богатейших людей Техаса, деньги которого в 2016 году помогли прийти к власти в США Дональду Трампу. Есть в биографии банкира и жирный игровой отпечаток –в начале нулевых Эндрю Билл упорно противостоял покерным хайроллерам на заоблачных лимитах.

В 2001 году успешный банкир Эндрю Бил приехал в Лас-Вегас с кучей денег, чтобы пощекотать себе нервы в кэш-игре на заоблачных лимитах. Несмотря на отсутствие опыта, толстосум начал штурмовать самые дорогие столы, где блайнды иногда достигали 100 000/200 000 долларов, а среди соперников были признанные звезды покера во главе с легендой Дойлом Брансоном. Дела у Эндрю Била сначала шли неплохо – банкир в какой-то момент достиг профита в 5 миллионов. Впрочем, когорта профессионалов смогла взять реванш, вернув свои деньги.

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После этого Эндрю Билл несколько лет обходил Лас-Вегас десятой дорогой, но впоследствии вернулся с еще большим банкроллом, чтобы устроить тамошним покеристам очередную порку. В 2006 году при его участии Мекка игорного бизнеса стала свидетелем, вероятно, самой дорогой кэш-игры в ее истории. Блайнды поднялись до космической отметки – 200 000/400 000 долларов, а размеры отдельных банков измерялись целыми состояниями. За первый день кэш-баталий Эндрю Билл вышел в большой плюс – 13,6 миллиона долларов. Впрочем, профессионалы снова не отпустили банкира домой со щитом.

Эндрю Бил. Фото: The New York Times

За дерзкого любителя взялся маститый профи Фил Айви и в течение трех дней "обчистил" Эндрю Била на 16,6 миллиона долларов. После очередного фиаско, банкира в Лас-Вегасе больше не видели. Но тот горький опыт, очевидно, стал для Эндрю Билл хорошим уроком. Его дела в банковской сфере пошли вверх и он стал ключевым игроком на финансовом рынке США. Сегодня состояние Эндрю Белая оценивают почти 9 миллиардов долларов, а за финансовым советами к нему обращается сам президент страны Дональд Трамп.