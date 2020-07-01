Завершилась онлайн-серия Poker Masters PLO. Больше недели профессионалы-хайролеры играли в Омаху. Кроме денег, на кону стоял еще и модный элемент гардероба.

Большие турниры проходили в течение восьми дней. Сначала уверенное лидерство захватил венгр Андрас Немет. Он выиграл три из двенадцати стартовых турниров.

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Организаторы, вероятно, уже готовились отправлять пиджак в Венгрию. Но вдруг из тени вышел финский покерист Элис Пярсинен. Его с уверенностью можно назвать одним из самых стабильных участников серии. Финн шесть раз попадал в призовые места турниров. Триумфировал, правда, лишь однажды. В итоге Пярсинен всего на один балл опередил Немета.

За эти восемь дней Элис заработал 735 тысяч долларов. А также дополнительно бесплатный билет на Мейн Ивент за 51 тысячу долларов. Ну, и красивый фиолетовый пиджак.



Пиджак победителя. Фото: PokerCentral

Напомним, на предыдущей онлайн-серии в апреле пиджак от модельера Варайры Босвелл получил грек Александрос Колониас. До этого пиджак разыгрывали по итогам живых турниров. Тогда триумфаторами становились Сэм Соверел, Али Имсирович и Штефен Зонтхаймер.