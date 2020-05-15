Фортуна помогла ирландцу выиграть полмиллиона долларов

Стив О'Двайер победил в турнире хайроллеров весеннего чемпионата по онлайн-покеру.

Бай-ин в соревновании стоил 25 тысяч долларов. 89 входов гарантировали призовой фонд в два миллиона "зеленых".

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Победителем в итоге стал О'Двайер. Его путь к первому месту был удивительно интересным. Когда в игре оставалось семь участников, он победил в безумной раздаче. У него на руках был туз с дамой, у немца Оле Шемиона – пара тузов, а у венгра Андраса Немета — пара королей. Но флоп был благосклонен к Стиву: две дамы гарантировали ирландцу трипс и в итоге победу в раздаче.

В решающем хэдз-апе против того же Немета, О'Двайер победил тоже не без улыбки Фортуны. Стив имел солидное преимущество в стеке. Андрас поставил все с тузом и королем на руках. У ирландца были король и десятка. Он сделал колл. И ему "доехала" желанная десятка, которая и оформила чемпионский титул О'Двайера. Стив выиграл 521 тысячу долларов. Отметим, что это не самый большой выигрыш ирландца в онлайн-покере. Скажем, в 2018-м году он торжествовал в турнире, что гарантировало ему почти 900 тысяч долларов.



Стив О'Двайер. Фото: Cardmates

О'Двайер в очередной раз подтвердил свой статус универсального бойца. Его призовые в онлайн-покере уже перевалили за два миллиона "зеленых". В живых турнирах дела еще лучше. Стив заработал 30,5 миллионов "баксов". Он входит в десятку самых успешных покеристов всех времен. Неплохо для игрока, который после Черной пятницы вынужден был спать на полу в доме своего друга.

Интересно, что определенную часть своих призовых ирландец выиграл благодаря... манго. Фрукт, в частности, был талисманом Стива в Макао в 2017 году. Тогда ему удалось выиграть дорогой турнир и заработать более миллиона долларов!