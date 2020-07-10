Вскоре крупнейший украинский покер-рум PokerMatch будет отмечать свой день рождения, и активная подготовка к этому событию уже в разгаре! 14 июля рум проведет специальный фриролл, в котором разыграет 100 000 гривен. Принять участие в нем может каждый из вас!

PokerMatch еще раз доказал, что заботится о своих игроках! В честь дня рождения рум организовал специальный фриролл, который и станет генеральной репетицией главного праздника – турнира Happy Birthday PokerMatch с гарантией 4 000 000 гривен, что стартует 21 июля!

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А репетиция празднования начнется 14 июля, ровно в 14:00 по Киеву. В бесплатном турнире [100 000 грн] Репетиция дня рождения каждый покерист сможет побороться за прекрасный призовой фонд в 100 000 гривен, не вкладывая в бай-ин ни копейки.

Турнир пройдет в буст-формате, а стать участниками события можно прямо сейчас – регистрация уже открыта!

Стоит отметить, что желающим посоревноваться во фриролле следует занять места за столами загодя. Все неактивные игроки будут автоматически дисквалифицированы после первого уровня фриролла.

Очевидно, намечается выгодная игра, поэтому регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас и получайте мгновенно до 2 500 грн на свой счет!

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