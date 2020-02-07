Гальфонд приближается к "VeniVidi1993": звездный покерист сократил отрыв в дуэли один на один

В двенадцатый игровой день хедз-апа Фил Гальфонд сумел несколько сократить сумму проигрыша онлайн-покеристу "VeniVidi1993". Американец отыграл 100 тысяч евро.

В начале дня Фил Гальфонд несколько неожиданно проигрывал 569 200 евро. Однако, на двенадцатый день хедз-апа Фил сократил свое отставание до 481 200 евро. За 622 раздачи звездный американец отыграл у "VeniVidi" 87 900 евро.

В частности Гальфонд торжествовал в чрезвычайно жаркой раздаче, на кону которой стоял большой банк – 43 200 евро. Фулл-хаус американца побил две пары оппонента.

Читайте также: Из футбола в покер и обратно: история звезды "Манчестер Юнайтед"

За двенадцать игровых дней покеристы сыграли 8 205 из запланированных 25 000 раздач.