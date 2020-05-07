Гальфонд продолжает зарабатывать с помощью покера: Фил обыграл Даниэля Кейтса

В хедз-ап битве звездных американских покеристов-хайроллеров, Фил Гальфонд победил Даниэля Кейтса.

Эта победа стала частью так называемого Galfod Challenge – тет-а-тет противостояния Фила с различными покерными богачами. Дуэль с Кейтсом отличалась от других. Соперники решили отказаться от марафона из 25 тысяч раздач и определили победителя за один вечер.

Читайте также: Миссия выполнима: как превратить 250 долларов в 10 тысяч

Американцы сыграли 754 раздачи в Омаху. По уже сложившейся традиции, Гальфонд начал поединок с неудачи. Но ближе к экватору встречи Фил разыгрался и в конце не только догнал Даниэля, но и выиграл почти 87 тысяч долларов.

Победа в мини-челендже стала второй для Гальфонда. Напомним, ранее он драматически обыграл "VeniVidi1993". Кроме этого, Фил продолжает удерживать лидерство в поединках с Биллом Перкинсом и "ActionFreak".