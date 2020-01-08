Гас Хансен успешно начал покерный год

Легендарный датский профессионал Гас Хансен начал покерный сезон за кэш-столами в Лас-Вегасе и одну из игровых сессий завершил со стеком в 427 тысяч долларов.

Владелец браслета WSOP образца 2010 года в последние годы уделяет мало внимания турнирному покеру и концентрируется преимущественно на офлайн кэш-игре. И хотя до начала 2020 года успехи Хансена в этой разновидности покера неплохие. "Это будет замечательный год", - подписал Гас свой пост в Инстаграме.

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В общем же карьера "большого датчанина" является довольно контроверсийной. Хансен хоть и выиграл в "живых" турнирах более 10 миллионов долларов призовых, говорят, в онлайне проиграл гораздо больше.